Постоянно требуются доработки и поправки по сайту, по мере поступления. Сейчас проблема с ревалентностью страниц. Подробнее всё напишу . На страницах каталога нужно снять мета-теги и не дублировать текст. Чтобы страница не была релевантна ...
Нужен интернет-магазин запчастей для тюнинга
Необходимо создать простой, удобный и стильный сайт для запчастей. Специализируемся на японских автомобилях, так что желательна подобающая тематика. Лого, фирменный стиль и ТЗ вышлем понравившимся кандидатам.
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