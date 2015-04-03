Нужен интернет-магазин запчастей для тюнинга

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен45 заявок375 просмотров

Необходимо создать простой, удобный и стильный сайт для запчастей. Специализируемся на японских автомобилях, так что желательна подобающая тематика. Лого, фирменный стиль и ТЗ вышлем понравившимся кандидатам.

11 лет назад
Jamolar
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5000
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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