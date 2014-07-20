Настройка многоязычности Joomla 2.5 + Virtumart 2

Сайт сделан на джумле 2,5. Туда установлена компонента joomfish. Тут проблема в том что базовый язык сайта en но контент на русском. Нужно сделать так чтобы сайт был по умолчанию ru то есть переключить базовый язык и сделать так чтобы текущий контент приобрел статус ru. Стандартным переключением не получается - пропадает из виду то что написано на русском.

Также стоит Виртумарт 2, в нем встроена мультиязычность. но есть проблема. Когда дописываешь контент в товаре на другом языке, пропадает контент на базовом языке, то есть он заменяется на тот что прописывается на втором языке.

В нашем случае, товары заполнены на русском. Захожу в товар, добавляю языковую версию на Болгарском и текст в товаре весь становится на болгарском, во всех языковых вариациях.

Нужен специалист который знает джумла и виртумарт и готов помочь.