Стоимость всего задания или его части нужно обсуждать. магазин содержащий около 3000 товаров, 1. есть проблемы с корзиной (непонятно что кэширует и получается в итоге - 0 корзина пуста), 2. ...
Доработка модуля загрузки товаров интернет-магазин
Для интернет-магазина разработан модуль загрузки товаров из xls и фотографий к ним (CMS Magento).
На текущий момент модуль не работает с настраиваемыми товарами. Необходимо реализовать функционал, который позволит автоматически генерировать настраиваемый товар, в случае, если в XLS есть две и более строк с артикулом, относящимся к одному товару, но к разным размерам товара.
Доработать модуль:
1. при чтении товаров из Excel реализовать автогенерацию строки настраиваемого товара.
2. запись сгенерированного товара в БД.
3. связка настраиваемого товара и простых (подчиненных).
4. К товарам должны корректно подтягиваться загруженные фотографии.
Ждем ваших предложений по стоимости и срокам исполнения.
При успешном выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничество по развитию ИМ.
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