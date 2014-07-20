Доработка модуля загрузки товаров интернет-магазин

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Для интернет-магазина разработан модуль загрузки товаров из xls и фотографий к ним (CMS Magento).

На текущий момент модуль не работает с настраиваемыми товарами. Необходимо реализовать функционал, который позволит автоматически генерировать настраиваемый товар, в случае, если в XLS есть две и более строк с артикулом, относящимся к одному товару, но к разным размерам товара.

Доработать модуль:

1. при чтении товаров из Excel реализовать автогенерацию строки настраиваемого товара.

2. запись сгенерированного товара в БД.

3. связка настраиваемого товара и простых (подчиненных).

4. К товарам должны корректно подтягиваться загруженные фотографии.

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам исполнения.

При успешном выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничество по развитию ИМ.

Magento
11 лет назад
Fill181
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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