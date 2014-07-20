Стоимость всего задания или его части нужно обсуждать. магазин содержащий около 3000 товаров, 1. есть проблемы с корзиной (непонятно что кэширует и получается в итоге - 0 корзина пуста), 2. ...
Нужно сделать интернет-магазин
Нужно сделать интернет-магазин для продажи Именных ложечек на терр. Рунета, в первую очередь Хабаровск.
Включить :
= система заказов и оплаты через сайт (обязательно д.б. картой и КИВИ, возм. др.).
= учет заказов и накопление базы клиентов,
= Возможность показа акций, новинок, новостей,
= возможность из отд раздела, например Новости автоматом постить в Социалки (ВКонтакте, Однокласники, Фейсбук),
= справочные, мотивирующие данные о продукции,
= страничка «УЗНАЙ ТАЙНУ СВОЕГО ИМЕНИ», РАСШИФРОВКА значений имен,
= счетчик посещений день-неделя месяц-год,
= выпадающее меню ассортимента и возможность его редактировать,
= возможность формировать цены с учетом акций скидок по группам товара и по штучно,
= статистика по продажам,
= регистрация покупателей по майл и моб тел с проверкой, типа Капча,
= личный кабинет покупателя, где видны заказы как выполненные так и в обработке,
= возможность смс информирования о полученном заказе и его отправке покупателю,
= учет доставки,
= книга отзывов,
= в список Ключевых слов кроме ложка… именная ложечка… включить слова: подарок, купить подарок, презент, подарить, лучший подарок, именной подарок, подарок на 8 марта, 23 февраля юбилей, День Рождения, недорогой подарок.
Пример сайта: lozhki-luzhniki.ru
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