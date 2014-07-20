Нужно сделать интернет-магазин для продажи Именных ложечек на терр. Рунета, в первую очередь Хабаровск.

Включить :

= система заказов и оплаты через сайт (обязательно д.б. картой и КИВИ, возм. др.).

= учет заказов и накопление базы клиентов,

= Возможность показа акций, новинок, новостей,

= возможность из отд раздела, например Новости автоматом постить в Социалки (ВКонтакте, Однокласники, Фейсбук),

= справочные, мотивирующие данные о продукции,

= страничка «УЗНАЙ ТАЙНУ СВОЕГО ИМЕНИ», РАСШИФРОВКА значений имен,

= счетчик посещений день-неделя месяц-год,

= выпадающее меню ассортимента и возможность его редактировать,

= возможность формировать цены с учетом акций скидок по группам товара и по штучно,

= статистика по продажам,

= регистрация покупателей по майл и моб тел с проверкой, типа Капча,

= личный кабинет покупателя, где видны заказы как выполненные так и в обработке,

= возможность смс информирования о полученном заказе и его отправке покупателю,

= учет доставки,

= книга отзывов,

= в список Ключевых слов кроме ложка… именная ложечка… включить слова: подарок, купить подарок, презент, подарить, лучший подарок, именной подарок, подарок на 8 марта, 23 февраля юбилей, День Рождения, недорогой подарок.

Пример сайта: lozhki-luzhniki.ru