Разработка шаблона интернет-магазина на 1С-Битрикс

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Закрыт10 заявок152 просмотра

Добрый день! Требуется разработать шаблон для интернет-магазина, тематика продажа бут. воды и напитков. Дизайн должен быть ярким, удобным в управлении, адаптивным. Жду предложений с ценами и сроками.

11 лет назад
imuromcev56
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров