tykhomyrov

http://monstercablebeats.ru/ Перенести сайт и бд на новый хостинг Переориентировать на новое доменное имя
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт http://studiobeats.ru/ -настройка директа -предложение по оптимизации рекламы -повышение CTRКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Создание аналогичного сайта. monsterbeats.in.ua/ CMS magento Необходимо подобрать шаблон, залить картинки, товар, текст, категории и все вкладки Вообщем сделать полноценную копию сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Создание аналогичного сайта. monsterbeats.in.ua/ На установленном движке magento Необходимо залить картинки,товар,текст,категории и все вкладки Вообщем сделать полноценную копию сайтаВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть база данных Постоянно при уставновке выводится ошибка 1064 You have an error in your SQL syntax Необходимо подогнать базу данных под новую версию php и установить интернет магазин прилагается:архив сайта,архив базы данныхИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад