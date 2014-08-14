Обратный звонок на OpenCart

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Завершен5 заявок176 просмотров

Необходимо в шапке сайта поднять номер телефона, нарисовать (найти) и разместить под ним кнопку "Заказать обратный звонок" (скрипт формы обратного звонка куплен).

Работа не сложная, оплата обсуждаема.

Opencart
11 лет назад
oleginho5
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё чётко, в срок, без подводных камней. Очень рекомендую.
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад