Требуется удаленно в веб студию программист со своей CMS интернет магазина.

Основные требования к CMS:

1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки.

2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS

3) Адаптирована под SEO

4) Открытый код, комментарии в коде.

5) Ипорт-экспорт через CSV.

6) Живой фильтр товаров.

7) Живой поиск.

8) Сравнение товаров.

9) Возможность подключение к Яндекс маркету.

10) Быстрый заказ и форма заказа обратного звонка.

Основные требования к программисту:

1) Постоянная поддержка CMS.

2) Верстка макета из PSD под CMS.

3) Разработка дополнительных модулей и доработка CMS.

4) Владение PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.

5) Ответственность, усидчивость.

6) Умение рассчитывать свои силы и возможности.

7) Опыт работы от 3 лет.

Оплата за проект договорная от 5000 рублей.

Есть возможность оформление договора подряда на проект.

Сроки выполнения проекта, 3-5 дней показать первые плоды верстки, в целом 1 - 4 недели, без разработки каких либо дополнительных модулей.

Верстка средней сложности. Везде присутствует фильтр товаров.

На данный момент есть 2 PSD макета интернет магазина которые надо оживить.

Ниже приведены несколько страниц из одного макета ИМ который надо будет сверстать.

Друзья кто заинтересовался, пишите свои, вопросы, сайты с портфолио, расценки и демо движка в комментах или присылайте в личку.