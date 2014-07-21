Нужно настроить фильтр, добавить поле в форме регистрации нового пользователя, настроить печатную форму заказа, настроить добавление сопутствующих товаров.
Программист со своей CMS интернет-магазина.
Требуется удаленно в веб студию программист со своей CMS интернет магазина.
Основные требования к CMS:
1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки.
2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS
3) Адаптирована под SEO
4) Открытый код, комментарии в коде.
5) Ипорт-экспорт через CSV.
6) Живой фильтр товаров.
7) Живой поиск.
8) Сравнение товаров.
9) Возможность подключение к Яндекс маркету.
10) Быстрый заказ и форма заказа обратного звонка.
Основные требования к программисту:
1) Постоянная поддержка CMS.
2) Верстка макета из PSD под CMS.
3) Разработка дополнительных модулей и доработка CMS.
4) Владение PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.
5) Ответственность, усидчивость.
6) Умение рассчитывать свои силы и возможности.
7) Опыт работы от 3 лет.
Оплата за проект договорная от 5000 рублей.
Есть возможность оформление договора подряда на проект.
Сроки выполнения проекта, 3-5 дней показать первые плоды верстки, в целом 1 - 4 недели, без разработки каких либо дополнительных модулей.
Верстка средней сложности. Везде присутствует фильтр товаров.
На данный момент есть 2 PSD макета интернет магазина которые надо оживить.
Ниже приведены несколько страниц из одного макета ИМ который надо будет сверстать.
Друзья кто заинтересовался, пишите свои, вопросы, сайты с портфолио, расценки и демо движка в комментах или присылайте в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для выполнения доработок по сайту на Битрикс. Рассмотрю кандидатов с наличием опыта и примеров работ, а также с умение верстать. Присылайте свои портфолио.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Каталог товаров с фильтром по 8-12 параметрам. Фильтр в стиле (http://test3.breakdesigns.net/index.php/search/cases/) или подобном ему. Загрузка данных из "экселя" (возможно стандартными средствами типа csvi импорт. Не типичное представление категории товаров (товары связаны с ...Закрыт11 лет назад
Необходимо в шапке сайта поднять номер телефона, нарисовать (найти) и разместить под ним кнопку "Заказать обратный звонок" (скрипт формы обратного звонка куплен). Работа не сложная, оплата обсуждаема.Завершен11 лет назад
Добрый день! Требуется разработать шаблон для интернет-магазина, тематика продажа бут. воды и напитков. Дизайн должен быть ярким, удобным в управлении, адаптивным. Жду предложений с ценами и сроками.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вывести тэги которые добавляются к каждому товару в карточку товара. От вас цена и сроки.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Необходимо создать простой, удобный и стильный сайт для запчастей. Специализируемся на японских автомобилях, так что желательна подобающая тематика. Лого, фирменный стиль и ТЗ вышлем понравившимся кандидатам.Завершен11 лет назад
- $5
Шаблон не заточен под woocommerce и поэтому поехала верстка на странице каталога и карточке товара (сместился сайдбар) Нужно вернуть сайдбар на место. Дело "пятиминутное" и поэтому оплата 150 рублей по факту. ...Завершен11 лет назад
- $400
Нужно сделать интернет-магазин для продажи Именных ложечек на терр. Рунета, в первую очередь Хабаровск. Включить : = система заказов и оплаты через сайт (обязательно д.б. картой и КИВИ, возм. др.). = учет ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад