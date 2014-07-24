Сайт долго грузится

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Завершен1 заявка112 просмотров

Здравствуйте!

Посмотрите, пожалуйста, сайт http://kilemmarket.kz/

Долго грузится, нужно решить проблему.

11 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Искала человека, который решит нашу проблему. Очень рада, что нашла! Качественно и быстро!
Чёткая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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