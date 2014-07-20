Каталог товаров с фильтром по 8-12 параметрам. Фильтр в стиле (http://test3.breakdesigns.net/index.php/search/cases/) или подобном ему. Загрузка данных из "экселя" (возможно стандартными средствами типа csvi импорт. Не типичное представление категории товаров (товары связаны с ...
Доработки сайта на Битрикс
Требуется программист для выполнения доработок по сайту на Битрикс. Рассмотрю кандидатов с наличием опыта и примеров работ, а также с умение верстать. Присылайте свои портфолио.
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