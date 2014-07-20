Доработки сайта на Битрикс

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Закрыт9 заявок124 просмотра

Требуется программист для выполнения доработок по сайту на Битрикс. Рассмотрю кандидатов с наличием опыта и примеров работ, а также с умение верстать. Присылайте свои портфолио.

11 лет назад
Aristokrat
Святослав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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