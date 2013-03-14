Aristokrat

Святослав Aristokrat

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нужен парсер фото со страниц сайта

    Нужен обработчик, который позволит обработать на входе эксель или xml с URL карточек товаров, и на выходе получить этот же документ с еще одним свойством URL фото товара. Интересует возможность написания срок и цена.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести и озвучить ролик

    Нужно перевести и переозвучить на русском вот это видео https://www.youtube.com/watch?t=437&amp;v=PafhSuJQb30 Сами буквы в видео можно оставить английскими. Также нужно добавить в ролик логотип проекта zlato.ua.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист OpenCart, Bitrix

    Компания UWEL приглашает PHP Программиста на постоянную или сдельную работу (в офис или удаленно). Если Вы тот человек, который живет и дышит PHP, SQL, получает удовольствие от веб-разработки, Вы обратились по адресу! Присоединяйтесь к ...

    ApacheHTMLJavaScriptLinuxNginx
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка логотипа

    $50

    Здравствуйте. Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается. Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию. ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна карты лояльности

    $60

    Добрый день! Ищем талантливого и креативного дизайнера для разработки дизайна логотипа и дизайна мультибредовой карты лояльности Немного о проекте: Рабочее название: Frendship card Слоган: «Від друзів до друзів» • Что ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 5 баннеров для ювелирного магазина

    На главную страницу сайта zlato.ua Цветовая гамма в стиле сайта http://zlato.ua , но с цветовыми акцентами Идеи для баннеров: 1. Совместная акция Zlato.ua и сети Brocard, Летуаль, Бонжур Все покупатели нашего магазина ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн знака "Одобрено УАМ"

    $50

    Здравствуйте. Есть Украинская Ассоциация Мебельщиков http://uafm.com.ua/. На ее базе создается знак «Одобрено Украинской Ассоциацией Мебельщиков». Этот знак одобрения будет присваиваться мебели которая соответствует высоким показателям качества, экологичности и современности. Знак будет присваиваться ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн подарочного сертификата для часового магазина

    $13

    Крайний срок - 25.11! Создание макета для печати подарочного сертификата на 200 грн (на повторную покупку часов), двухсторонний полноцвет. Формат — евро с одним фальцем или небольшая книжечка или другой, но чтобы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Intro - видеозаставка для роликов

    Здравствуйте. Нужен креатив и создание видеозаставки для роликов. ЗАСТАВКА для проекта www.mebelok.com на начало роликов, до 10 сек ВАРИАНТ 1: Заставка в стиле карандашного скетча мебели и логотипа. ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спарсить товары с сайта и залить на сайт Битрикс

    $100

    Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс. Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена. Также необходимо залить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс

    Требуется программист для выполнения доработок по сайту на Битрикс. Рассмотрю кандидатов с наличием опыта и примеров работ, а также с умение верстать. Присылайте свои портфолио.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проморолик для интернет-магазина (Intro+end)

    $250

    Заставка для видео с логотипом и контактами (сайт www.imidge.com.ua — раздел контакты). Логотип лучше использовать верхний их трех вариантов. Вначале ролика — небольшая заставка в виде появляющегося логотипа и прокрутки разных ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проморолик для логотипа интернет-магазина

    $50

    Заставка для видео с логотипом (во вложении) и контактами (сайт www.imidge.com.ua - раздел контакты). Логотип лучше использовать верхний их трех вариантов. Вначале ролика - небольшая заставка в виде появляющегося логотипа и ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина часов

    $50

    Баннер для интернет-магазина часов www.imidge.com.ua желательно с использованием нового логотипа (вложение) и возможно нового стиля сайта (вложение). Нужны 2 шт. одинаковые или похожие, отличающиеся размером 1. размер 580х332 (в пикселях) ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн новой визитки для интернет-магазина часов

    $30

    Создание макета визитки 50х90 мм, двухсторонний полноцвет. Чтобы выглядел серьезно и строго и гармонировал с новым дизайном сайта — картинка во вложении «index_New». Обе стороны должны быть задействованы. Информация о магазине на сайте www.imidge.com.ua ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина часов

    $100

    Здравствуйте. Нуждаемся в разработке более современного логотипа для магазина копий часов, сумок, аксессуаров www.imidge.com.ua Дизайн сайта сейчас делаем более современным, по типу http://www.swisstimeclub.ru/ Задача нового логотипа ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

HOTOH
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$13
8 баллов
10 лет назад
Дизайн подарочного сертификата для часового магазина
Спасибо. Плодотворное сотрудничество.
Спасибо, все хорошо сделано.
Ответный отзыв
adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Спарсить товары с сайта и залить на сайт Битрикс
Все прошло хорошо
В принципе все ок.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Все хорошо) Рекомендую к сотрудничеству!
Все ок.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Отличный заказчик, мои рекомендации!
В принципе остались довольны.
Ответный отзыв
Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Проморолик для интернет-магазина (Intro+end)
Отличный заказчик! Четкое задание, приятное общение и добросовестное сотрудничество – это мои впечатления от работы. С нетерпением жду новых проектов!
Самые лучшие рекомендации! Работа сделана качественно и в срок. Все необходимые правки были Вами внесены максимально быстро. Так же очень понравилось, что Вы принимали участие в обсуждении проекта, давая полезные советы, исходя из собственного опыта. Огромное спасибо за сотрудничество. При необходимости обратимся снова.
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