Aristokrat

Нужен обработчик, который позволит обработать на входе эксель или xml с URL карточек товаров, и на выходе получить этот же документ с еще одним свойством URL фото товара. Интересует возможность написания срок и цена.
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести и переозвучить на русском вот это видео https://www.youtube.com/watch?t=437&v=PafhSuJQb30 Сами буквы в видео можно оставить английскими. Также нужно добавить в ролик логотип проекта zlato.ua.Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Компания UWEL приглашает PHP Программиста на постоянную или сдельную работу (в офис или удаленно). Если Вы тот человек, который живет и дышит PHP, SQL, получает удовольствие от веб-разработки, Вы обратились по адресу! Присоединяйтесь к ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается. Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию. ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день! Ищем талантливого и креативного дизайнера для разработки дизайна логотипа и дизайна мультибредовой карты лояльности Немного о проекте: Рабочее название: Frendship card Слоган: «Від друзів до друзів» • Что ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно срочно сделать векторные файлы в цветовой системе CMYK для печати логотипов.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт10 лет назад
На главную страницу сайта zlato.ua Цветовая гамма в стиле сайта http://zlato.ua , но с цветовыми акцентами Идеи для баннеров: 1. Совместная акция Zlato.ua и сети Brocard, Летуаль, Бонжур Все покупатели нашего магазина ...Баннеры29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть Украинская Ассоциация Мебельщиков http://uafm.com.ua/. На ее базе создается знак «Одобрено Украинской Ассоциацией Мебельщиков». Этот знак одобрения будет присваиваться мебели которая соответствует высоким показателям качества, экологичности и современности. Знак будет присваиваться ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $13
Крайний срок - 25.11! Создание макета для печати подарочного сертификата на 200 грн (на повторную покупку часов), двухсторонний полноцвет. Формат — евро с одним фальцем или небольшая книжечка или другой, но чтобы ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен просторный светлый запоминающийся дизайн для Zlato.ua: 1. Визитка двухсторонняя. 2. Еврофлаер двухсторонний.Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужен креатив и создание видеозаставки для роликов. ЗАСТАВКА для проекта www.mebelok.com на начало роликов, до 10 сек ВАРИАНТ 1: Заставка в стиле карандашного скетча мебели и логотипа. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть несколько тысяч фото jpeg на белом фоне с неравными сторонами (600 х 557 и др.) Требуется изменить стороны до 600 х 600 или до другой большей стороны. Без искажений изображения.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть несколько сотен фото jpeg на белом фоне с неравными сторонами (555 х 416 и др.) Требуется изменить стороны до 555 х 555 или до другой большей стороны. Без искажений изображения.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс. Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена. Также необходимо залить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист для выполнения доработок по сайту на Битрикс. Рассмотрю кандидатов с наличием опыта и примеров работ, а также с умение верстать. Присылайте свои портфолио.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Заставка для видео с логотипом и контактами (сайт www.imidge.com.ua — раздел контакты). Логотип лучше использовать верхний их трех вариантов. Вначале ролика — небольшая заставка в виде появляющегося логотипа и прокрутки разных ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Заставка для видео с логотипом (во вложении) и контактами (сайт www.imidge.com.ua - раздел контакты). Логотип лучше использовать верхний их трех вариантов. Вначале ролика - небольшая заставка в виде появляющегося логотипа и ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Баннер для интернет-магазина часов www.imidge.com.ua желательно с использованием нового логотипа (вложение) и возможно нового стиля сайта (вложение). Нужны 2 шт. одинаковые или похожие, отличающиеся размером 1. размер 580х332 (в пикселях) ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Создание макета визитки 50х90 мм, двухсторонний полноцвет. Чтобы выглядел серьезно и строго и гармонировал с новым дизайном сайта — картинка во вложении «index_New». Обе стороны должны быть задействованы. Информация о магазине на сайте www.imidge.com.ua ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нуждаемся в разработке более современного логотипа для магазина копий часов, сумок, аксессуаров www.imidge.com.ua Дизайн сайта сейчас делаем более современным, по типу http://www.swisstimeclub.ru/ Задача нового логотипа ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт12 лет назад