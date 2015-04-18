Доработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт38 заявок3810 просмотров
#1$50

Здравствуйте.

Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua

Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается.

Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию.

Сейчас из вариантов только — МебельОк в виде улыбки. «МебельОк — вся хорошая мебель живет тут»:)

Пример улыбки представлен в файле. Но эту тему нужно развить:

- подобрать оптимальную форму и вид смайлика

- возможно добавить «глазки» логотипу

- продумать или убрать текст «магазин отличной мебели»

- предложить несколько вариантов концепции которую потом доработать.

Другие идеи развития и оживления логотипа приветствуются.

10 лет назад
Aristokrat
Святослав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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