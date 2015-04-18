Доработка логотипа

# 1 — $ 50

Здравствуйте.

Нуждаемся в доработке текущего логотипа магазина www.mebelok.ua

Текущий вариант вышел немного безликим. Глядя на него нет ассоциаций, он не запоминается.

Нам нужно предложить вариант логотипа который бы давал позитивную ассоциацию.

Сейчас из вариантов только — МебельОк в виде улыбки. «МебельОк — вся хорошая мебель живет тут»:)

Пример улыбки представлен в файле. Но эту тему нужно развить:

- подобрать оптимальную форму и вид смайлика

- возможно добавить «глазки» логотипу

- продумать или убрать текст «магазин отличной мебели»

- предложить несколько вариантов концепции которую потом доработать.

Другие идеи развития и оживления логотипа приветствуются.