Всем Привет! Нужен логотип и 2 иконки (favicon для админки и для сайта) для нового конструктора сайтов. Название конструктора "ZOR". Нужен "не сложный" логотип (типа ucoz), но красивый.
Разработка логотипа для сервиса вебинаров
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходим логотип для сервиса организации и проведения вебинаров.
Логотип должен быть универсальным и применим на мультиязычном интернет сервисе.
Основной язык ресурса - английский.
Адрес сайта - http://createwebinar.com (на данный момент не доступен)
Наименование юр.лица: отсутствует
Слоган: должна быть возможность лёгкой визуальной комбинации логотипа с коротким слоганом (используйте для примера “easy and fast”).
Предоставляемые сервисом услуги: создание и управление вебинарами на базе opensource решения http://bigbluebutton.org
Основная фишка — мы бесплатно предоставляем панель управления для бесплатной платформы проведения вебинаров. Если у пользователя нет возможности развернуть и администрировать свой собственный сервер вебинаров, то мы предлагаем свои платные услуги.
(Другие сервисы для проведения вебинаров, для того что бы понять, что это такое :
http://www.gotomeeting.co.uk/landingpages-sem/webinars
Целевая аудитория: малый бизнес, малые и средние частные образовательные учреждения, профессионалы с частной практикой (фриланс, коучинг, консалтинг, наставничество).
Ограничений на количество используемых в логотипе цветов нет, но он должен быть читаемым и иметь презентабельный вид в Grayscale варианте. Логотип будет использоваться только на сайте.
Ожидается получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся логотип, для сервиса он-лайн коммуникаций.
Предоставляемые файлы:
- использованные шрифты (ttf)
- исходный файл в кривых (вектор eps или ai)
- подготовленный растр в CMYK для печати
- для интернета (растр png, tiff) в трёх разрешения (малое для банеров, среднее для шапки сайта, и высокого разрешения)
- файл favico для сайта
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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