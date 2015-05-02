Разработка логотипа для сервиса вебинаров

# 1 — $ 60

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходим логотип для сервиса организации и проведения вебинаров.

Логотип должен быть универсальным и применим на мультиязычном интернет сервисе.

Основной язык ресурса - английский.

Адрес сайта - http://createwebinar.com (на данный момент не доступен)

Наименование юр.лица: отсутствует

Слоган: должна быть возможность лёгкой визуальной комбинации логотипа с коротким слоганом (используйте для примера “easy and fast”).

Предоставляемые сервисом услуги: создание и управление вебинарами на базе opensource решения http://bigbluebutton.org

Основная фишка — мы бесплатно предоставляем панель управления для бесплатной платформы проведения вебинаров. Если у пользователя нет возможности развернуть и администрировать свой собственный сервер вебинаров, то мы предлагаем свои платные услуги.

(Другие сервисы для проведения вебинаров, для того что бы понять, что это такое :

http://www.gotomeeting.co.uk/landingpages-sem/webinars

http://webinar.ru )

Целевая аудитория: малый бизнес, малые и средние частные образовательные учреждения, профессионалы с частной практикой (фриланс, коучинг, консалтинг, наставничество).

Ограничений на количество используемых в логотипе цветов нет, но он должен быть читаемым и иметь презентабельный вид в Grayscale варианте. Логотип будет использоваться только на сайте.

Ожидается получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся логотип, для сервиса он-лайн коммуникаций.

Предоставляемые файлы:

- использованные шрифты (ttf)

- исходный файл в кривых (вектор eps или ai)

- подготовленный растр в CMYK для печати

- для интернета (растр png, tiff) в трёх разрешения (малое для банеров, среднее для шапки сайта, и высокого разрешения)

- файл favico для сайта