Логотип для компании поставщика автотехники

# 1 — $ 80

Нужен логотип для новой компании, которая будет поставлять турецкую автомобильную спецтехнику в страны Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Из названия FRIDEX TREYLER OTOMOTIV использовать в лого только FRIDEX (читается, как Фрайдекс). Техника: автоцистерны (бензовозы, цементовозы, пищевые цистерны), тралы (низкорамные платформы для перевозки негабарита (от тракторов, оборудования в сборе до домов)), бетонное оборудование на автомобильных шасси (миксеры, бетононасосы и т.п.), самосвалы.

Больше никаких пожеланий нет - свобода фантазии.

По окончании конкурса победителю представить исходники продукта.