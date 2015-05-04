Логотип для компании поставщика автотехники

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок1797 просмотров
#1$80

Нужен логотип для новой компании, которая будет поставлять турецкую автомобильную спецтехнику в страны Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Из названия FRIDEX TREYLER OTOMOTIV использовать в лого только FRIDEX (читается, как Фрайдекс). Техника: автоцистерны (бензовозы, цементовозы, пищевые цистерны), тралы (низкорамные платформы для перевозки негабарита (от тракторов, оборудования в сборе до домов)), бетонное оборудование на автомобильных шасси (миксеры, бетононасосы и т.п.), самосвалы.

Больше никаких пожеланий нет - свобода фантазии.

По окончании конкурса победителю представить исходники продукта.

10 лет назад
Exzee
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
#1
Качественная работа, несколько вариантов исполнения.
Спасибо Роману за интересный конкурс. Отличный заказчик, моментальная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки

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