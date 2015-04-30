Логотип интернет-магазина

Логотип почти готов, исходник в наличии, предоставляется для работы. Требуется раскрасить объект (отрисованный в Illusrator) методом наложения на него изображения.

Буду рада за новые предложения и идеи по улучшению логотипа! Рассмотрю три варианта. Заранее благодарю!