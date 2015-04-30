Логотип интернет-магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок224 просмотра

Логотип почти готов, исходник в наличии, предоставляется для работы. Требуется раскрасить объект (отрисованный в Illusrator) методом наложения на него изображения.

Буду рада за новые предложения и идеи по улучшению логотипа! Рассмотрю три варианта. Заранее благодарю!

10 лет назад
Oxana84
Юдина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Качественно, быстро. Будет сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую. Спасибо за отличную работу!
Отлично сработались. Приятно иметь дело с такими людьми. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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