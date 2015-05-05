Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Снова здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

И снова у нас конкурс на разработку логотипа!

В этот раз необходим логотип для Кальянной лавки дедушки Азизи.

Лавка по сути является интернет магазином.

История такова: есть дедушка, который продает кальяны, табаки и все сопутствующие товары для курения кальяна.

Хотелось бы увидеть варианты логотипа, на темном и светлом фоне, а так же в горизонтальной и вертикальной ориентации (для сайта и группы в ВК).

Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их приложить.

Конкурс будет длиться минимум 2 недели, т.е. до 30 апреля.

Как всегда ждем креативных и интересных работ!

Удачи в конкурсе!