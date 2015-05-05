Нужно нарисовать логотип в голландском стиле, как на Делфитский фарфор. Набросок от клиента найдете в приложении. Перерисовывать не нужно! Рисунок чисто для ориентации. В логотипе должны быть голландские элементы: деревянные башмаки, мельница, ...
Разработка логотипа
Снова здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
И снова у нас конкурс на разработку логотипа!
В этот раз необходим логотип для Кальянной лавки дедушки Азизи.
Лавка по сути является интернет магазином.
История такова: есть дедушка, который продает кальяны, табаки и все сопутствующие товары для курения кальяна.
Хотелось бы увидеть варианты логотипа, на темном и светлом фоне, а так же в горизонтальной и вертикальной ориентации (для сайта и группы в ВК).
Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их приложить.
Конкурс будет длиться минимум 2 недели, т.е. до 30 апреля.
Как всегда ждем креативных и интересных работ!
Удачи в конкурсе!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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