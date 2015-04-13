Приветствую, для неправительственной организации нужен логотип. Два вида - один для сайта, а второй для печати, тобишь монохромный одноцветный для круглой печати. NGO "Reporter" - что-то связанной с независимой прессой и обучающими ...
Создание логотипа и фирменого стиля
Необходимо разработать фирменный стиль для коммерческой организации, занимающейся представления услуг и товаров для общества.
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