Перерисовать логотип в более высоком качестве

Необходимо более качественно перерисовать логотип в формат png (с прозрачным фоном) в двух вариантах: белые буквы на синем фоне и синие буквы на белом (прозрачном) фоне. К самому логотипу особых требований нет, можно оставить примерно такой, какой есть. В общем всё довольно бесхитростно. Возможно рассмотрю варианты нового логотипа