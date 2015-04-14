Перерисовать логотип в более высоком качестве

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Завершен18 заявок296 просмотров

Необходимо более качественно перерисовать логотип в формат png (с прозрачным фоном) в двух вариантах: белые буквы на синем фоне и синие буквы на белом (прозрачном) фоне. К самому логотипу особых требований нет, можно оставить примерно такой, какой есть. В общем всё довольно бесхитростно. Возможно рассмотрю варианты нового логотипа

10 лет назад
interdezzz
Виктор 
54 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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