Логотип для анти-кафе

# 1 — $ 50

Открываем анти-кафе, название "Столица", заведение находится в центральной исторической части города столицы (не Москва, если интересуют подробности - отвечу лично).

Хочется интересно его обыграть. Наш вариант Стол и Ца (Ца вымышленный персонаж, образ во вложении :) ). Приветствуются также другие варианты Сто Лица и др., можно вовсе не разбивать название а целиком его подать интересным образом.

Анти-кафе это место, где можно интересно провести время и отдохнуть в компании или одному, а оплата происходит только за время прибывания, игры, чай, кофе и еда бесплатная. Также будет присутствовать коворкинг зона.