Добрый день! Нужно разработать логотип и картинку Нужен логотип ZAKAZ95.ru примерно такая тематика http://www.zakazcenter.ru/index/ Единый Центр заказов товаров и услуг примерно так http://www.zakazcenter.ru/partner/ за дополнительной информацией пишите в личку
Логотип для анти-кафе
Открываем анти-кафе, название "Столица", заведение находится в центральной исторической части города столицы (не Москва, если интересуют подробности - отвечу лично).
Хочется интересно его обыграть. Наш вариант Стол и Ца (Ца вымышленный персонаж, образ во вложении :) ). Приветствуются также другие варианты Сто Лица и др., можно вовсе не разбивать название а целиком его подать интересным образом.
Анти-кафе это место, где можно интересно провести время и отдохнуть в компании или одному, а оплата происходит только за время прибывания, игры, чай, кофе и еда бесплатная. Также будет присутствовать коворкинг зона.
Победитель конкурса
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