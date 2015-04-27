Логотип для анти-кафе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка3187 просмотров
#1$50

Открываем анти-кафе, название "Столица", заведение находится в центральной исторической части города столицы (не Москва, если интересуют подробности - отвечу лично).

Хочется интересно его обыграть. Наш вариант Стол и Ца (Ца вымышленный персонаж, образ во вложении :) ). Приветствуются также другие варианты Сто Лица и др., можно вовсе не разбивать название а целиком его подать интересным образом.

Анти-кафе это место, где можно интересно провести время и отдохнуть в компании или одному, а оплата происходит только за время прибывания, игры, чай, кофе и еда бесплатная. Также будет присутствовать коворкинг зона.

10 лет назад
Azok
Анна 
33 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

natali_mo
31 год
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
#1
Задача была поставлено довольно абстрактно та и сама я "хотела то, не знаю что" Но Наталия с первой попытки нарисовала именно то, что хотелось. Очень, вежливая и исполнительная. По первой просьбе предоставляет 100500 разных исходников и вариантов! Мало того что талантливая, так еще и стрессоустойчивая:) Буду обращаться еще)
Отличный заказчик. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

natali_mo
31 год
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
#1

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