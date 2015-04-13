Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Требуется логотип для доменного сервиса DUP.RU

Никаких излишеств не нужно, просто приятный шрифт и удачное сочетание цветов. Цвет (а) могут быть любыми — главное, чтоб выглядело красиво.

Логотип должен предусматривать добавление к нему субдоменов, например seo.dup.ru, naunet.dup.ru итд

Нужно представить логотип DUP.RU и один из его вариантов для многочисленных субдоменов, например seo.dup.ru