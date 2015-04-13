Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок1909 просмотров
#1$50

Требуется логотип для доменного сервиса DUP.RU

Никаких излишеств не нужно, просто приятный шрифт и удачное сочетание цветов. Цвет (а) могут быть любыми — главное, чтоб выглядело красиво.

Логотип должен предусматривать добавление к нему субдоменов, например seo.dup.ru, naunet.dup.ru итд

Нужно представить логотип DUP.RU и один из его вариантов для многочисленных субдоменов, например seo.dup.ru

10 лет назад
Kostyrko
Борис 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1
Быстро, четко и со вкусом. Рекомендую.
Отличный заказчик. Чётко сформулированное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1