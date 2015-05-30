Нужно разработать логотип. Больших "наворотов" не требуется. По сути - превратить в лого название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете, черно-белый и белый. Большое спасибо всем откликнувшимся. Исполнитель выбран:)
Логотип для компании-производителя
Необходимо сделать логотип, "выворотку" и фавикон для текстильного производства - "Арваг-текстиль"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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