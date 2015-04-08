Придумать название и логотип компании

Есть женщина, из которой нужно сделать бренд. Зовут ее Елена Лобода. Сейчас она занимается фигурной вырезкой из овощей и фруктов (карвинг). Но логотип нужно сделать универсальным: если она захочет сменить деятельность (начнет тортики печь) логотип ...