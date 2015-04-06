Добрый день! Нужно нарисовать для размещения на сайте логотип + в формате для печати. Логотип - слово Мими . Обыграть шрифты, цвет. Указывайте стоимость. Бюджет ограничен. Срок - 13.04.15. Спасибо!
Дизайн лого (театр, концерты)
Нужен лого, надпись со словом "ticketbest" для использования в ЛАЙТБОКСЕ и афишах, поэтому:
1) Пёстрый фон, чрезмерно прозрачные буквы не допускаются, вероятным итогом, лого/надпись должен быть сочным и читаемым.
2) В лого должен быть элемент(-ы) билетно-театральной тематики.
3) Формат лого прямоугольный, стиль надписи строгий, читаемый. Расположение горизонтальное.
4) Желательно чтоб надпись частично ИНТЕГРИРОВАЛАСЬ в рисунок, или наоборот, исходя из хода дизайнерской мысли и логично (+лаконично) дополняли друг друга.
5) Цвет, шрифт, и т.д на свой выбор. Пастельные тона не допускаются.
6) Минимализм приветствуется. Крайний минимализм не приветствуется.
Умение работать с длинным текстом приветствуется.
Итог работы: Лого\надпись должны быть интуитивно читаемы, т.е. человек взглянув на изображение прочитал и понял, что здесь продают билеты, картинка подкрепила бы визуальное восприятие.
Для общего понимания: ticketbest.ru
Работа осуществляется в рамках бюджета и без предоплаты (но готов обсуждать, если это подтверждается портфолио Исполнителя). Если Вы уверены в своих способностях, я готов оплатить именно Вашу работу. К сожалению, полёт фантазий каждого дизайнера, я преоплачивать не готов, ибо мне нужен результат. Если считаете нужным, защищайте свои работы знаками, превью, показывайте поэтапно, консультируйтесь перед началом работы в скайпе и т.д.
Обсуждение проекта по скайпу голосом или по телефону Российского оператора связи.
Предоставить нужно несколько вариантов, с возможностью доработок до финального макета. Либо один, если точно попадете в идею!
Если с первых макетов Вы не угадали идею, прекращаем сотрудничество в целях экономии времени.
Срок предоставления первых макетов не более 1 дня.
Желательно оплата на Qiwi или карту Сбербанка сразу после принятия работы. После оплаты, высылаете исходники.
И ещё пожалуйста, не флудите..., можете сделать в рамках проекта – отлично будем сотрудничать и дальше, нет – успехов Вам в других проектах! Спасибо.
Заявки фрилансеров
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