Дизайн лого (театр, концерты)

Нужен лого, надпись со словом "ticketbest" для использования в ЛАЙТБОКСЕ и афишах, поэтому:

1) Пёстрый фон, чрезмерно прозрачные буквы не допускаются, вероятным итогом, лого/надпись должен быть сочным и читаемым.

2) В лого должен быть элемент(-ы) билетно-театральной тематики.

3) Формат лого прямоугольный, стиль надписи строгий, читаемый. Расположение горизонтальное.

4) Желательно чтоб надпись частично ИНТЕГРИРОВАЛАСЬ в рисунок, или наоборот, исходя из хода дизайнерской мысли и логично (+лаконично) дополняли друг друга.

5) Цвет, шрифт, и т.д на свой выбор. Пастельные тона не допускаются.

6) Минимализм приветствуется. Крайний минимализм не приветствуется.

Умение работать с длинным текстом приветствуется.

Итог работы: Лого\надпись должны быть интуитивно читаемы, т.е. человек взглянув на изображение прочитал и понял, что здесь продают билеты, картинка подкрепила бы визуальное восприятие.

Для общего понимания: ticketbest.ru

Работа осуществляется в рамках бюджета и без предоплаты (но готов обсуждать, если это подтверждается портфолио Исполнителя). Если Вы уверены в своих способностях, я готов оплатить именно Вашу работу. К сожалению, полёт фантазий каждого дизайнера, я преоплачивать не готов, ибо мне нужен результат. Если считаете нужным, защищайте свои работы знаками, превью, показывайте поэтапно, консультируйтесь перед началом работы в скайпе и т.д.

Обсуждение проекта по скайпу голосом или по телефону Российского оператора связи.

Предоставить нужно несколько вариантов, с возможностью доработок до финального макета. Либо один, если точно попадете в идею!

Если с первых макетов Вы не угадали идею, прекращаем сотрудничество в целях экономии времени.

Срок предоставления первых макетов не более 1 дня.

Желательно оплата на Qiwi или карту Сбербанка сразу после принятия работы. После оплаты, высылаете исходники.

И ещё пожалуйста, не флудите..., можете сделать в рамках проекта – отлично будем сотрудничать и дальше, нет – успехов Вам в других проектах! Спасибо.