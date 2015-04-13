Здравствуйте,

Ищем художника, который сможет нарисовать лого и фон для сайта знакомств. Логотип - слово "flirty", фон - контурный рисунок (или стилизованный под hand drawn) - молодежная вечеринка, участники которой наблюдают за игрой - двое (парень и девушка) идут навстречу друг к другу с завязанными глазами. Фон нужен в хорошем качестве и большом разрешении - минимум 1600*900. В заявке укажите ссылки на похожие работы, стоимость проекта и сроки выполнения.