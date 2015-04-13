Лого и фон для сайта знакомств

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Завершен8 заявок289 просмотров

Здравствуйте,

Ищем художника, который сможет нарисовать лого и фон для сайта знакомств. Логотип - слово "flirty", фон - контурный рисунок (или стилизованный под hand drawn) - молодежная вечеринка, участники которой наблюдают за игрой - двое (парень и девушка) идут навстречу друг к другу с завязанными глазами. Фон нужен в хорошем качестве и большом разрешении - минимум 1600*900. В заявке укажите ссылки на похожие работы, стоимость проекта и сроки выполнения.

10 лет назад
nikedunks
Павел 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$58
5 дней
Отличная работа в срок
Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад

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