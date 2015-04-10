Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки1919 просмотров
#1$50

Здравствуйте, дорогие исполнители!

Необходимо разработать логотип для слова Personee (выдуманное слово от person, на подобие employee, consignee, и тп). Personee – продает кожаные браслеты ручной работы для мужчин и женщин. К каждому браслету можно добавить элемент, который будет отображать именно ваши хобби, увлечения, сексуальные предпочтения. То-есть это аксессуар персональный, особенный - для каждого человека.

Логотип больше видится как интересный шрифт с каким-нибудь “взгляды-цепляющим” элементом или дизайном. Можно сочетать пару цветов.

Логотип не должен быть футуристическим или бизнес. Так же он не должен выглядеть однозначно женским или мужским.

Творите, создавайте.

Спасибо!

10 лет назад
Leg1oneR
Илья 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1
Андрей предложил интересный дизай и далее дополения по логотипу. Было легко общаться. Рекомендую! Илья
Спасибо за интересный конкурс. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
#1

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