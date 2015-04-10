Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип. На логотипе использовать Сыча :) Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2 Почему Сыч - потому то он делает "ууух", ...
Разработать логотип
Здравствуйте, дорогие исполнители!
Необходимо разработать логотип для слова Personee (выдуманное слово от person, на подобие employee, consignee, и тп). Personee – продает кожаные браслеты ручной работы для мужчин и женщин. К каждому браслету можно добавить элемент, который будет отображать именно ваши хобби, увлечения, сексуальные предпочтения. То-есть это аксессуар персональный, особенный - для каждого человека.
Логотип больше видится как интересный шрифт с каким-нибудь “взгляды-цепляющим” элементом или дизайном. Можно сочетать пару цветов.
Логотип не должен быть футуристическим или бизнес. Так же он не должен выглядеть однозначно женским или мужским.
Творите, создавайте.
Спасибо!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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