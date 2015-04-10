# 1 — $ 50

Здравствуйте, дорогие исполнители!

Необходимо разработать логотип для слова Personee (выдуманное слово от person, на подобие employee, consignee, и тп). Personee – продает кожаные браслеты ручной работы для мужчин и женщин. К каждому браслету можно добавить элемент, который будет отображать именно ваши хобби, увлечения, сексуальные предпочтения. То-есть это аксессуар персональный, особенный - для каждого человека.

Логотип больше видится как интересный шрифт с каким-нибудь “взгляды-цепляющим” элементом или дизайном. Можно сочетать пару цветов.

Логотип не должен быть футуристическим или бизнес. Так же он не должен выглядеть однозначно женским или мужским.

Творите, создавайте.

Спасибо!