Для сайта bkarm.ru делаем интернет-магазин (этот сайт трогать не будем - тут, на удивление, всё ок). Нужно отрисовать логотип.

Идея: уже есть логотип БК-Арматура (см. сайт bkarm.ru).

Этот логотип создавался как "заводское" клеймо на задвижке. Сейчас хотелось бы видеть этот знак стилизованным под задвижку: фланцы по бокам и руль сверху: bkarm.pdf.

Примеры задвижек: bkarm.jpg, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0

Пытаюсь прикрепить фото задвижек для примера. Но система это делает очень "криво". Sorry.