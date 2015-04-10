Логотип

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Завершен22 заявки317 просмотров

Для сайта bkarm.ru делаем интернет-магазин (этот сайт трогать не будем - тут, на удивление, всё ок). Нужно отрисовать логотип.

Идея: уже есть логотип БК-Арматура (см. сайт bkarm.ru).

Этот логотип создавался как "заводское" клеймо на задвижке. Сейчас хотелось бы видеть этот знак стилизованным под задвижку: фланцы по бокам и руль сверху: bkarm.pdf.

Примеры задвижек: bkarm.jpg, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0

Пытаюсь прикрепить фото задвижек для примера. Но система это делает очень "криво". Sorry.

10 лет назад
G_web
61 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад
$11
1 день
Большое спасибо за проделанную работу. Качественно. В срок. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую как клиента, макет того что хочет от руки нарисовал несколько вариантов, а мы воплотили их в жизнь. Надеемся в работе наши логотипы будут использоваться.

Заявки фрилансеров

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад

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