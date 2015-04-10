Необходимо отрисовать в векторе лого, которое прикреплено. Форматы для сдачи PSD и .ai
Логотип
Для сайта bkarm.ru делаем интернет-магазин (этот сайт трогать не будем - тут, на удивление, всё ок). Нужно отрисовать логотип.
Идея: уже есть логотип БК-Арматура (см. сайт bkarm.ru).
Этот логотип создавался как "заводское" клеймо на задвижке. Сейчас хотелось бы видеть этот знак стилизованным под задвижку: фланцы по бокам и руль сверху: bkarm.pdf.
Примеры задвижек: bkarm.jpg, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0
Пытаюсь прикрепить фото задвижек для примера. Но система это делает очень "криво". Sorry.
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