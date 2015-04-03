Создать логотип организации по проведению праздников

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Закрыт30 заявок259 просмотров

Название организации: Event-агентство "Rus Art"

Возможные цвета: красный, золотой

Пожелания: золотые резные витиеватые буквы оплетенные красным маком

Во вложении примеры линий.

Требуется логотип в монохромном и цветном виде. Исходник в CDR.

В заявках указывайте стоимость и сроки.

10 лет назад
sheff777
Антон 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$32
1 день

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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