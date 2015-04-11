Нужна разработка простого логотипа жду ваши работы
Логотип для мото портала MOTO.AC
Задача: разработать логотип для портала МОТО тематики - http://moto.ac
Требования к логотипу:
Логотип будет размещаться как на сайте, так и на сувенирной продукции (футболки, кепки, наклейки на мотоциклы и т.д.). Возможно, что для лучшего отображения на сайте и на продукции логотип будет немного различаться.
Логотип должен быть максимально информативным, т.е. при взгляде на него сразу должно быть понятно, что это связано с МОТО. Он должен привлекать внимание и вызывать интерес. На сайте логотип должен хорошо вписываться в уже существующий дизайн.
Логотип должен быть полностью уникальным и отличным от других мотопорталов. МОТО АС – позиционируется не просто как имя сайта, это БРЕНД. Соответственно это название должно присутствовать в логотипе.
Победитель конкурса
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