Нужно сделать редизайн логотипа, обыграть графически слово ПОДМОСКОВЬЕ (для регистрации товарного знака), поэтому изображение должно быть уникальным, не похожим на какие-то примеры типа "что нравится". Прикрепляю наш лого. Сайт компании an-pdm.ru.

Предоплата 20%, далее доработки, согласно требованиям Роспатента, после регистрации ТМ - оставшаяся оплата + исходники в Кореле.

После регистрации ТМ выбранному исполнителю будет заказ брендбука (визитка, папка, фирменная грамота, дисконтная карта, билл-борд), бюджет на брендбук 300 usd