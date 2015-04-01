Редизайн логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок259 просмотров

Нужно сделать редизайн логотипа, обыграть графически слово ПОДМОСКОВЬЕ (для регистрации товарного знака), поэтому изображение должно быть уникальным, не похожим на какие-то примеры типа "что нравится". Прикрепляю наш лого. Сайт компании an-pdm.ru.

Предоплата 20%, далее доработки, согласно требованиям Роспатента, после регистрации ТМ - оставшаяся оплата + исходники в Кореле.

После регистрации ТМ выбранному исполнителю будет заказ брендбука (визитка, папка, фирменная грамота, дисконтная карта, билл-борд), бюджет на брендбук 300 usd

10 лет назад
an-pdm
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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