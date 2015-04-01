Задание на разработку универсального логотипа и фирменного стиля (визитка личная, визитка корпоративная, бумажный бланк, конверт, пакет полиэтиленовый) для е-комерс. Ориентация - интернет магазин детских товаров и подарков. Логотип и стиль должны быть универсальны, чтобы подходили ...
Придумать логотип для застройщика
Бриф прилагаю.
По срокам - смотрите сами. Не думаю, что займет больше недели.
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