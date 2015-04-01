Придумать логотип для застройщика

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Закрыт30 заявок243 просмотра

Бриф прилагаю.

По срокам - смотрите сами. Не думаю, что займет больше недели.

10 лет назад
MostWanted3
Артур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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