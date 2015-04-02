Требуется дизайн и отрисовка простого логотипа

Отличное качество, отличные сроки и полная порядочность! Очень рекомендую, как исполнительного, ответственного и добросовестного дизайнера и художника :) Работа выполнена ранее оговоренного срока, причем на выбор предоставлено аж пять разных вариантов, что несколько поставило в тупик перед выбором, так как все варианты были более чем достойные! Желаю только успехов и хороших заказов! А заказчикам желаю насладиться работой с Анной!