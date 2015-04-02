Требуется дизайн и отрисовка простого логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок185 просмотров

Необходим дизайн и отрисовка логотипа по тематике сетевой безопасности.

10 лет назад
arizona-r
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$5
1 день
Отличное качество, отличные сроки и полная порядочность! Очень рекомендую, как исполнительного, ответственного и добросовестного дизайнера и художника :) Работа выполнена ранее оговоренного срока, причем на выбор предоставлено аж пять разных вариантов, что несколько поставило в тупик перед выбором, так как все варианты были более чем достойные! Желаю только успехов и хороших заказов! А заказчикам желаю насладиться работой с Анной!
Спасибо большое, за возможность поработать по проекту. Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую, как вежливого и очень хорошего заказчика! Буду очень рада новым заказам в будущем ;)

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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