Нужно на основе фото собаки сделать логотип

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Закрыт21 заявка269 просмотров

Имеется фото симпатичной собачки. Требуется отрисовать в векторе похожее изображение в стиле картинки приведенной ниже.

10 лет назад
dozen75
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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