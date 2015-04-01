Приветствую! Суть - на сайте есть английская версия логотипа можно посмотреть по ссылке http://a-idea.ru/en/. Но она плохай, вот смотрите русскую http://a-idea.ru/. Надо прорисовать в соответствии с русской. Не пишите просто отклик! Пишите ...
Нужно на основе фото собаки сделать логотип
Имеется фото симпатичной собачки. Требуется отрисовать в векторе похожее изображение в стиле картинки приведенной ниже.
Заявки фрилансеров
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