Английская версия логотипа

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Завершен18 заявок184 просмотра

Приветствую! Суть - на сайте есть английская версия логотипа можно посмотреть по ссылке http://a-idea.ru/en/. Но она плохай, вот смотрите русскую http://a-idea.ru/. Надо прорисовать в соответствии с русской.

Не пишите просто отклик! Пишите со стоимостью!

10 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$8
1 день
Быстро, качественно! Все удачно! Спасибо, рекомендую!
Приятно работать с Денисом! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад