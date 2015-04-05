Проработать логотип

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Завершен8 заявок186 просмотров

Необходимо проработать логотип, бриф во вложении.

Задание тестовое, но оплачиваемое. Заявки принимаются только от свободных в данный момент фрилансеров, которые могут приступить к работе в ближайшее время. С выбранным кандидатом при успешном исполнении продолжим сотрудничество в плане разработки макетов буклетов, рекламных баннеров и прочей рекламной продукции

10 лет назад
Severina
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Очень приятно работать с таким дизайнером, который является не просто исполнителем, но и предлагает свои идеи, а также качественно их воплощает. Рекомендую.
Мои рекомендации! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад