Необходимо проработать логотип, бриф во вложении.

Задание тестовое, но оплачиваемое. Заявки принимаются только от свободных в данный момент фрилансеров, которые могут приступить к работе в ближайшее время. С выбранным кандидатом при успешном исполнении продолжим сотрудничество в плане разработки макетов буклетов, рекламных баннеров и прочей рекламной продукции