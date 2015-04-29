Отрисовка логотипа для сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок222 просмотра

Требуется отрисовать логотип с простой графикой для сайта (Просто логотип в уголке + название сайта в фирменных тонах + картинка под это дело отрисованная).

10 лет назад
freelance383
Тернер Сони 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$35
3 дня
Анна разработала 2 варианта конкретно под наш сайт. По срокам как и оговорено было за 1 день. Сотрудничеством довольны, к выполнению приступила сразу после оплаты.
Спасибо за проект, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Заказчик понятно сформулировал задание, мгновенно все оплатил. Рекомендую к работе как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки