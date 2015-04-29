Отрисовка логотипа для сайта

Необходимо проработать логотип, бриф во вложении. Задание тестовое, но оплачиваемое. Заявки принимаются только от свободных в данный момент фрилансеров, которые могут приступить к работе в ближайшее время. С выбранным кандидатом при успешном исполнении продолжим ...