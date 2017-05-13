Логотип надо сделать

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка163 просмотра

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все по рисунку же понятно и ясно. я думаю грамотный дизайнер быстро сделает. звезда на заднем фоне красная, буква S как бы двойная, одна синяя другая белая, а остальные буквы белые, ну или как сами считаете с цветом придумайте, вы же люди творческие. Stellar System

10 лет назад
hamatovravil
Равиль 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
все отлично
Рекомендую.

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alexskichko
31 год
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10 дней назад
10 лет назад