Нужно сделать редизайн логотипа, обыграть графически слово ПОДМОСКОВЬЕ (для регистрации товарного знака), поэтому изображение должно быть уникальным, не похожим на какие-то примеры типа "что нравится". Прикрепляю наш лого. Сайт компании an-pdm.ru. Предоплата 20%, далее ...
Логотип надо сделать
Есть возможность заработать 300 рублей за 3 минуты
все по рисунку же понятно и ясно. я думаю грамотный дизайнер быстро сделает. звезда на заднем фоне красная, буква S как бы двойная, одна синяя другая белая, а остальные буквы белые, ну или как сами считаете с цветом придумайте, вы же люди творческие. Stellar System
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