Логотип надо сделать

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все по рисунку же понятно и ясно. я думаю грамотный дизайнер быстро сделает. звезда на заднем фоне красная, буква S как бы двойная, одна синяя другая белая, а остальные буквы белые, ну или как сами считаете с цветом придумайте, вы же люди творческие. Stellar System