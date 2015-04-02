Логотип. ТЗ есть

Stellar System.

Буквы S пошире

белая сверху, синяя снизу

треугольник синий

звезда красная

и буквы(тоже белые) как бы меньше становятся

нижние концы звезды на одном уровне

верхний угол посередине между нижними

500 рублей готов заплатить, так как фантазировать и придумывать ничего не надо, только нарисовать в графике на компе красиво.