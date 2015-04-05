Есть возможность заработать 300 рублей за 3 минуты все по рисунку же понятно и ясно. я думаю грамотный дизайнер быстро сделает. звезда на заднем фоне красная, буква S как бы двойная, одна синяя другая ...
Создать логотип компании
Необходимо разработать логотип для компании. Детали обсудим с выбранными исполнителями. Работаем без предоплаты. Делаете показываете-утверждаем, оплачиваю от вас исходники.
1) Логотип должен отражать тематику компании и содержать название в дизайне
2) Логотип должен быть уникальным, запоминающимся
3) Вариант исполнения — на выбор дизайнера
4) Основные качества логотипа — легкость, современность, яркость, простота
По цене предлагайте, связь и обсуждение либо здесь либо через мыло.
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