Создать логотип компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок255 просмотров

Необходимо разработать логотип для компании. Детали обсудим с выбранными исполнителями. Работаем без предоплаты. Делаете показываете-утверждаем, оплачиваю от вас исходники.

1) Логотип должен отражать тематику компании и содержать название в дизайне

2) Логотип должен быть уникальным, запоминающимся

3) Вариант исполнения — на выбор дизайнера

4) Основные качества логотипа — легкость, современность, яркость, простота

По цене предлагайте, связь и обсуждение либо здесь либо через мыло.

10 лет назад
kery
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$12
3 дня
Все сделала качественно и в сроки, предоставила сразу несколько вариантов с презентацией как будет выглядеть на визитке, пакете и т.д, буду дальше сотрудничать. работой доволен сделано на отлично!
Грамотный и приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Мне было приятно сотрудничать. Рекомендую как отличного заказчика! Желаю проекту Кирилла максимального успеха. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип надо сделать

    $5

    Есть возможность заработать 300 рублей за 3 минуты все по рисунку же понятно и ясно. я думаю грамотный дизайнер быстро сделает. звезда на заднем фоне красная, буква S как бы двойная, одна синяя другая ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн логотипа

    $100

    Нужно сделать редизайн логотипа, обыграть графически слово ПОДМОСКОВЬЕ (для регистрации товарного знака), поэтому изображение должно быть уникальным, не похожим на какие-то примеры типа "что нравится". Прикрепляю наш лого. Сайт компании an-pdm.ru. Предоплата 20%, далее ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Английская версия логотипа

    Приветствую! Суть - на сайте есть английская версия логотипа можно посмотреть по ссылке http://a-idea.ru/en/. Но она плохай, вот смотрите русскую http://a-idea.ru/. Надо прорисовать в соответствии с русской. Не пишите просто отклик! Пишите ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовка логотипа для сайта

    $35

    Требуется отрисовать логотип с простой графикой для сайта (Просто логотип в уголке + название сайта в фирменных тонах + картинка под это дело отрисованная).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проработать логотип

    Необходимо проработать логотип, бриф во вложении. Задание тестовое, но оплачиваемое. Заявки принимаются только от свободных в данный момент фрилансеров, которые могут приступить к работе в ближайшее время. С выбранным кандидатом при успешном исполнении продолжим ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля интернет магазина

    $100

    Задание на разработку универсального логотипа и фирменного стиля (визитка личная, визитка корпоративная, бумажный бланк, конверт, пакет полиэтиленовый) для е-комерс. Ориентация - интернет магазин детских товаров и подарков. Логотип и стиль должны быть универсальны, чтобы подходили ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад