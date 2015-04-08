Stellar System. Буквы S пошире белая сверху, синяя снизу треугольник синий звезда красная и буквы(тоже белые) как бы меньше становятся нижние концы звезды на одном уровне верхний ...
Нужна разработка простого логотипа
Нужна разработка простого логотипа жду ваши работы
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