Нужна разработка простого логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка257 просмотров

Нужна разработка простого логотипа жду ваши работы

10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
Четкое ТЗ, согласование конструктивное, оплата моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tot_us
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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