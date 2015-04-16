Логотип для медицинской компании

Должен быть простой и добрый логотип. Может быть в виде апельсина, внутри которого размещена чаша со змеей (три возм. цвета: апельсин- оранжевый, чаша белая, листик апельсина и змея- зеленые.

Так же может быть кардио линия, которая идет по центру апельсина и выходит за его пределы в виде линии, подчеркивающей название, можно использовать логотипы, которые я прикрепил во вложении с семьей.

Медицина для взрослых и детей.

Прикрепляю бриф и логотипы которые нравятся.

Исполнителю нужно будет предложить несколько вариантов работы.