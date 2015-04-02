Разработать логотип для IT-компании

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Закрыт25 заявок257 просмотров

Необходимо разработать логотип для компании SolidGem.

Сфера деятельности - outsource разработка на ruby on rails.

solid - принципы объектно ориентированного программирования.

gem - название библиотек на языке ruby.

https://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

В комментарий пишите сроки, цену, примеры работ.

Ruby
10 лет назад
baks36
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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