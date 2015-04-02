Всем привет. Требуется разработка дизайна логотипа городского сайта(новости, афиша, объявления). В логотипе необходимо отобразить название домена и графические элементы позволяющие идентифицировать логотип с городом(фото подобных объектов для выбора предоставлю).
Разработать логотип для IT-компании
Необходимо разработать логотип для компании SolidGem.
Сфера деятельности - outsource разработка на ruby on rails.
solid - принципы объектно ориентированного программирования.
gem - название библиотек на языке ruby.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
В комментарий пишите сроки, цену, примеры работ.
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