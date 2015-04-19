Логотип городского сайта

Приветствую! Суть - на сайте есть английская версия логотипа можно посмотреть по ссылке http://a-idea.ru/en/. Но она плохай, вот смотрите русскую http://a-idea.ru/. Надо прорисовать в соответствии с русской. Не пишите просто отклик! Пишите ...