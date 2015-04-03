Отрисовать простое лого

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт5 заявок134 просмотра

Необходимо отрисовать в векторе лого, которое прикреплено.

Форматы для сдачи PSD и .ai

10 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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