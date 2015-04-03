Логотип для сайта купонов и скидок

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Закрыт44 заявки4215 просмотров
#1$100

Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип.

На логотипе использовать Сыча :)

Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2

Почему Сыч - потому то он делает "ууух", попытайтесь визуализировать связку домен + этот сыч.

Логотип должен быть не в серьезном формате, а веселый, вызывающий легкую улыбку и эмоции, с эдакой перчинкой и изюминкой. Но и не переборщить с "веселостью". А лучше не ориентируйтесь на это мое мнение, мало ли вам увидиться другой характер у этого Сыча.

10 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

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