Логотип для сайта купонов и скидок

# 1 — $ 100

Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип.

На логотипе использовать Сыча :)

Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2

Почему Сыч - потому то он делает "ууух", попытайтесь визуализировать связку домен + этот сыч.

Логотип должен быть не в серьезном формате, а веселый, вызывающий легкую улыбку и эмоции, с эдакой перчинкой и изюминкой. Но и не переборщить с "веселостью". А лучше не ориентируйтесь на это мое мнение, мало ли вам увидиться другой характер у этого Сыча.