Необходимо придумать логотип для шариковой компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок236 просмотров

Компания занимается доставкой воздушных шаров. Необходимо разработать логотип. Можно использовать мульт персонажа или придумать кого-нибудь. Нравится, например, львенок из мультфильма "львенок и черепаха".

Интересуют сроки и стоимость.

Стоимость до 50 $!!!

10 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа, было много правок, но Дмитрий все сделал без лишних вопросов. Рекомендую!
Алексей отличный и честный заказчик - человек с которым можно договорится и прийти к нужному результату. Сотрудничеством с Алексеем доволен. Рекомендую как надёжного работодателя!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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