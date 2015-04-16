Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип. На логотипе использовать Сыча :) Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2 Почему Сыч - потому то он делает "ууух", ...
Необходимо придумать логотип для шариковой компании
Компания занимается доставкой воздушных шаров. Необходимо разработать логотип. Можно использовать мульт персонажа или придумать кого-нибудь. Нравится, например, львенок из мультфильма "львенок и черепаха".
Интересуют сроки и стоимость.
Стоимость до 50 $!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, дорогие исполнители! Необходимо разработать логотип для слова Personee (выдуманное слово от person, на подобие employee, consignee, и тп). Personee – продает кожаные браслеты ручной работы для мужчин и женщин. К каждому ...Завершен10 лет назад
- $70
Необходимо разработать логотип для образовательного портала. Направление деятельности портала: дистанционное обучение по различным тематикам. Основная информация по заданию: Название компании DALITON Значение названия: ...Завершен10 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры! Очень нужно разработать дизайн логотипа для новой компании. Называется она esb-group, занимается услугами по электромонтажу, монтажу видеонаблюдения, СКС, пожарной сигнализации, Умный дом и т.д. Сайт уже в разработке и имеет следующий стиль и ...Завершен10 лет назад
Для сайта bkarm.ru делаем интернет-магазин (этот сайт трогать не будем - тут, на удивление, всё ок). Нужно отрисовать логотип. Идея: уже есть логотип БК-Арматура (см. сайт bkarm.ru). Этот ...Завершен10 лет назад
- $5
Необходимо отрисовать в векторе лого, которое прикреплено. Форматы для сдачи PSD и .aiЛоготипы и Знаки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Название организации: Event-агентство "Rus Art" Возможные цвета: красный, золотой Пожелания: золотые резные витиеватые буквы оплетенные красным маком Во вложении примеры линий. Требуется логотип в монохромном и ...Закрыт10 лет назад
Должен быть простой и добрый логотип. Может быть в виде апельсина, внутри которого размещена чаша со змеей (три возм. цвета: апельсин- оранжевый, чаша белая, листик апельсина и змея- зеленые. Так же может ...Завершен10 лет назад