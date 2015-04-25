Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип. На логотипе использовать Сыча :) Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2 Почему Сыч - потому то он делает "ууух", ...
Разработка логотипа для образовательного портала
Необходимо разработать логотип для образовательного портала.
Направление деятельности портала: дистанционное обучение по различным тематикам.
Основная информация по заданию:
Название компании DALITON
Значение названия: пространство и гармония.
Дополнительные, но необязательные, смысловые ключи: часы, спираль хромосом, синусоида, электроны, восьмерка
Логотип должен быть масштабируемый или иметь не менее трех взаимосвязанных размеров:
- крупный размер на бланк (до 7 см)
-средний размер на сайт (до 2 см)
-мелкий размер на вкладку браузера (до 0,5 см)
Требуемый формат файлов:
- для печати (вектор eps, ai)
- для интернета (растр png, psd)
При использовании нестандартных шрифтов, необходимо будет предоставить их в формате ttf.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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