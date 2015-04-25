Разработка логотипа для образовательного портала

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок3707 просмотров
#1$70

Необходимо разработать логотип для образовательного портала.

Направление деятельности портала: дистанционное обучение по различным тематикам.

Основная информация по заданию:

Название компании DALITON

Значение названия: пространство и гармония.

Дополнительные, но необязательные, смысловые ключи: часы, спираль хромосом, синусоида, электроны, восьмерка

Логотип должен быть масштабируемый или иметь не менее трех взаимосвязанных размеров:

- крупный размер на бланк (до 7 см)

-средний размер на сайт (до 2 см)

-мелкий размер на вкладку браузера (до 0,5 см)

Требуемый формат файлов:

- для печати (вектор eps, ai)

- для интернета (растр png, psd)

При использовании нестандартных шрифтов, необходимо будет предоставить их в формате ttf.

10 лет назад
kolchev
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
#1
Очень доволен сотрудничеством! Артем настоящий профессионал, умеющий увидеть пожелания заказчика и довести его до желаемого результата.
Пунктуальный, порядочный и коммуникабельный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
#1

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