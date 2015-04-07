Нужен логотип для сайта (Интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок250 просмотров

Требуется логотип для сайта, который представляет собой конструктор Интернет-магазинов

Название сайта: ВашМагазин

1. Стиль лого должен быть простым (без вычурностей), современным, в духе тенденций настоящего времени. Лого не должно быть сложным и перегруженным мелкими элементами, без витиеватостей и помпезности. Строго, аккуратно и должно смотреться единым целым. Сила в простоте, которая на самом деле передает вложенный в него смысл. Также нужно постараться НЕ делать лого вытянутым сильно в по горизонтали.

2. Шрифт без засечек (желательно использовать шрифты, которые есть в GoogleFonts, но это НЕ обязательное требование

3. Можно использовать стилистическое изображение корзины для покупок, если будут хорошие идеи с ней

4. Прикладываю скетчи своего видения, но это не означает что бы должны просто отрисовать их, хотя если не найдем "точек соприкосновения" по дизайну останется только этот вариант

5. В скетчах квадратики символизируют кубики конструктора.

6. Логотип делается в одном или двух цветах

Порядок сотрудничества:

1. Работа по логотипу, ведется по принципу, пока не понравится, но в разумных пределах (это не будет бесконечная череда «хотелок»). Я закачик требовательный, но без идиотизма, и если какой-то из предложенных вариантов нравится, то доработки уже ведутся по нему и в этом направлении. Задача от вас предложить несколько различных по стилю вариантов с несколькими разными шрифтами.

2. Цветовая гамма: также вам необходимо подобрать гамму двух гармонирующих цветов, в которых потом будет лого (если логотип в двух цветах будет).

Результат вашей работы предоставляется в векторе (CDR + AI или только AI, если рисуете сразу в нем) и в растре (PNG24) в цвете (с указанием используемых цветов по CMYK) и flat (плоском) ч/б варианте. Также вы предоставляете файл .ico размером 16х16 для использования в качестве фавиконки сайта.

Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет лого).

Оплата сразу после завершения сотрудничества (WMZ, WMR, Альфабанк, Сбербанк).

10 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Очень понравилось работать с Андреем. Лого сделано быстро, все правки и доработки вносились оперативно. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работать с Алексеем легко и приятно. Четкая постановка задачи, оперативная и конструктивная реакция на варианты + своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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