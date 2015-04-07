Компания занимается доставкой воздушных шаров. Необходимо разработать логотип. Можно использовать мульт персонажа или придумать кого-нибудь. Нравится, например, львенок из мультфильма "львенок и черепаха". Интересуют сроки и стоимость. ...
Нужен логотип для сайта (Интернет магазин)
Требуется логотип для сайта, который представляет собой конструктор Интернет-магазинов
Название сайта: ВашМагазин
1. Стиль лого должен быть простым (без вычурностей), современным, в духе тенденций настоящего времени. Лого не должно быть сложным и перегруженным мелкими элементами, без витиеватостей и помпезности. Строго, аккуратно и должно смотреться единым целым. Сила в простоте, которая на самом деле передает вложенный в него смысл. Также нужно постараться НЕ делать лого вытянутым сильно в по горизонтали.
2. Шрифт без засечек (желательно использовать шрифты, которые есть в GoogleFonts, но это НЕ обязательное требование
3. Можно использовать стилистическое изображение корзины для покупок, если будут хорошие идеи с ней
4. Прикладываю скетчи своего видения, но это не означает что бы должны просто отрисовать их, хотя если не найдем "точек соприкосновения" по дизайну останется только этот вариант
5. В скетчах квадратики символизируют кубики конструктора.
6. Логотип делается в одном или двух цветах
Порядок сотрудничества:
1. Работа по логотипу, ведется по принципу, пока не понравится, но в разумных пределах (это не будет бесконечная череда «хотелок»). Я закачик требовательный, но без идиотизма, и если какой-то из предложенных вариантов нравится, то доработки уже ведутся по нему и в этом направлении. Задача от вас предложить несколько различных по стилю вариантов с несколькими разными шрифтами.
2. Цветовая гамма: также вам необходимо подобрать гамму двух гармонирующих цветов, в которых потом будет лого (если логотип в двух цветах будет).
Результат вашей работы предоставляется в векторе (CDR + AI или только AI, если рисуете сразу в нем) и в растре (PNG24) в цвете (с указанием используемых цветов по CMYK) и flat (плоском) ч/б варианте. Также вы предоставляете файл .ico размером 16х16 для использования в качестве фавиконки сайта.
Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет лого).
Оплата сразу после завершения сотрудничества (WMZ, WMR, Альфабанк, Сбербанк).
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