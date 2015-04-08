Требуется логотип для сайта, который представляет собой конструктор Интернет-магазинов Название сайта: ВашМагазин 1. Стиль лого должен быть простым (без вычурностей), современным, в духе тенденций настоящего времени. Лого не должно быть сложным ...
Разработка логотипа для агенства по организации праздников
Нужно разработать логотип для компании, которая занимается организацией праздников. Название компании на английсом Amourtoujour (или amourtoujour.ru ?).
Пожелания:
Логотип должен быть выполнен в стилистике артдеко и напоминать лого bourjois.ru. В логотипе должно использоваться начертание Эйфелевой башни. Без использования контрастных градиентов (переходов из красного в синий и др.).
Желательно сделать вариант с написанием Amourtoujour и с написанием amourtoujour.ru
Логотип должен ассоциироваться с праздником, гламуром, но быть лаконичным.
Логотип должен хорошо смотреться и в большом варианте и в миниатюре (либо предоставить 2 варианта логотипа: обычный для большого варианта и упрощенный для миниатюр). Логотип должен нормально выглядеть в однотонном варианте для печати.
Требования к макету:
Логотип нужно предоставить в форматах: ai и eps (до AI CS2), cdr до CorelDraw11, + растровое превью на А5. Так же если вы будете использовать нестандартные шрифты просим приложить их в формате ttf.
Ждем лаконичных и гламурных решений!
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