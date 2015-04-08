Разработка логотипа для агенства по организации праздников

# 1 — $ 50

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается организацией праздников. Название компании на английсом Amourtoujour (или amourtoujour.ru ?).

Пожелания:

Логотип должен быть выполнен в стилистике артдеко и напоминать лого bourjois.ru. В логотипе должно использоваться начертание Эйфелевой башни. Без использования контрастных градиентов (переходов из красного в синий и др.).

Желательно сделать вариант с написанием Amourtoujour и с написанием amourtoujour.ru

Логотип должен ассоциироваться с праздником, гламуром, но быть лаконичным.

Логотип должен хорошо смотреться и в большом варианте и в миниатюре (либо предоставить 2 варианта логотипа: обычный для большого варианта и упрощенный для миниатюр). Логотип должен нормально выглядеть в однотонном варианте для печати.

Требования к макету:

Логотип нужно предоставить в форматах: ai и eps (до AI CS2), cdr до CorelDraw11, + растровое превью на А5. Так же если вы будете использовать нестандартные шрифты просим приложить их в формате ttf.

Ждем лаконичных и гламурных решений!