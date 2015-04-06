Картинка, логотип, изображение для сайта

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Закрыт20 заявок183 просмотра

Добрый день!

Нужно нарисовать для размещения на сайте логотип + в формате для печати. Логотип - слово Мими . Обыграть шрифты, цвет. Указывайте стоимость. Бюджет ограничен. Срок - 13.04.15. Спасибо!

10 лет назад
p_marina
Марина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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