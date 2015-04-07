Нарисовать логотип магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки224 просмотра

Нарисовать логотип магазина в кореле из изображения png и добавить контактную информацию магазина, для размещения на пакетах типа майка. подробности в письме.

10 лет назад
kery
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$6
2 дня
Второй раз пользуюсь услугами Анна работу делает качественно и быстро а главное за небольшие деньги, всем доволен. рекомендую ее как ответственного исполнителя как всегда предоставила несколько вариантов с презентацией!
Спасибо большое за возможность поработать по проекту. Корректное задание, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа для агенства по организации праздников

    $50

    Нужно разработать логотип для компании, которая занимается организацией праздников. Название компании на английсом Amourtoujour (или amourtoujour.ru ?). Пожелания: Логотип должен быть выполнен в стилистике артдеко и напоминать лого bourjois.ru. В логотипе должно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лого и фон для сайта знакомств

    Здравствуйте, Ищем художника, который сможет нарисовать лого и фон для сайта знакомств. Логотип - слово "flirty", фон - контурный рисунок (или стилизованный под hand drawn) - молодежная вечеринка, участники которой наблюдают за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип для сайта (Интернет магазин)

    Требуется логотип для сайта, который представляет собой конструктор Интернет-магазинов Название сайта: ВашМагазин 1. Стиль лого должен быть простым (без вычурностей), современным, в духе тенденций настоящего времени. Лого не должно быть сложным ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо придумать логотип для шариковой компании

    $50

    Компания занимается доставкой воздушных шаров. Необходимо разработать логотип. Можно использовать мульт персонажа или придумать кого-нибудь. Нравится, например, львенок из мультфильма "львенок и черепаха". Интересуют сроки и стоимость. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта купонов и скидок

    $100

    Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип. На логотипе использовать Сыча :) Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&amp;text=сыч&amp;redircnt=1428177174.2 Почему Сыч - потому то он делает "ууух", ...

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип

    $50

    Здравствуйте, дорогие исполнители! Необходимо разработать логотип для слова Personee (выдуманное слово от person, на подобие employee, consignee, и тп). Personee – продает кожаные браслеты ручной работы для мужчин и женщин. К каждому ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа для образовательного портала

    $70

    Необходимо разработать логотип для образовательного портала. Направление деятельности портала: дистанционное обучение по различным тематикам. Основная информация по заданию: Название компании DALITON Значение названия: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад